«Δεν είμαστε εμείς που βομβαρδίσαμε το νοσοκομείο» ισχυρίζεται το Ισραήλ και δείχνει ως υπεύθυνη για το λουτρό αίματος την Ισλαμική Τζιχάντ.

Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώνεται σε νέα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, από την οποία -εντύπωση προκαλεί- ότι έχει αφαιρεθεί το βίντεο που έδωσαν αρχικά στη δημοσιότητα από την επίθεση.

Γνωρίζοντες σημειώνουν ότι τέτοιας έκτασης και έντασης καταστροφή είναι αδύνατο να προκληθεί από ρουκέτα, ενώ ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν προκύψει και ως προς το βίντεο που αρχικά δημοσίευσαν οι ισραηλινές αρχές, αφού οι ώρες που αναγράφονται επάνω είναι μισή ώρα μετά την επίθεση.

Ο Aric Toler, ο οποίος ασχολείται με έρευνες στους New York Times, δήλωσε ότι οι πρώτες δημόσιες αναφορές για τη βομβιστική επίθεση έγιναν στις 19:20 τοπική ώρα, ενώ το βίντεο που μοιράστηκε το Ισραήλ ως αποδεικτικό στοιχείο είχε χρονοσήμανση μεταξύ 19:59 και 20:00 τοπική ώρα.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023