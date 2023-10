Ένας εικονολήπτης του Reuters σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινή οβίδα έπεσε σε σημείο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι δημοσιογράφοι από διεθνή μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τα γεγονότα των εχροπραξιών στα σύνορα, στον νότιο Λίβανο.

Ένας φωτογράφος του Associated Press στο σημείο είδε το σώμα του βιντεογράφου του Reuters Issam Abdallah και τους έξι τραυματίες, μερικοί από τους οποίους μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα νοσοκομεία με ασθενοφόρα.

