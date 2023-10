Μαρτυρία

Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε στη τηλεόραση, η νεαρή ισραηλίτισσα Mor Bayder τη δολοφονία της γιαγιάς της από μέλη της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι τη δολοφονία είχαν μεταδώσει από το κιμπούτς Nir Oz, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη Γάζα, σε ζωντανή σύνδεση στην πλατφόρμα του facebook τα μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Canal 13 η Bayder ανέφερε ότι ο δολοφόνος τηλεφώνησε στη θεία της για να την αναγκάσει να δει τις εικόνες της γιαγιάς της «να κείτεται σε μια λίμνη αίματος».

«Μόλις βγήκαμε έξω, η θεία μου τηλεφώνησε στη μητέρα μου και της είπε "άνοιξε το Facebook, άνοιξε το Facebook"», είπε η Bayder.

«Η μαμά μου δεν μπορούσε να το ανοίξει καθόλου. Έτρεμε. Το άνοιξα από το τηλέφωνό μου και είδα, το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσατε να φανταστείτε».

«Η γιαγιά μου στο πάτωμα του σπιτιού της να δολοφονείται σε ένα βίντεο. Ολόκληρο το πάτωμα καλυμμένο με αίμα. Η γιαγιά μου ξαπλωμένη εκεί», είπε η Bayder, περιγράφοντας το φρικιαστικό βίντεο που εμφανίστηκε στη σελίδα της ίδιας της γιαγιάς της στο Facebook.

«Ο τρομοκράτης απλά πήρε το τηλέφωνό της, την βιντεοσκόπησε και το ανέβασε στον ιδιωτικό της τοίχο στο Facebook. Έτσι το μάθαμε. Έτσι το μάθαμε».

«Φωνάξαμε με όλη μας την ψυχή. Όλοι εδώ μέσα τα έχασαν. Είναι το πιο φρικτό πράγμα που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε και να περάσει από το μυαλό σας», είπε συγκλονισμένη η κοπέλα.

Mor’s grandmother was slaughtered by Hamas terrorists. She found out about it when the Hamas terrorist used her grandma’s Facebook to livestream his barbaric act 💔 pic.twitter.com/5UMKVmGz9F

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 9, 2023