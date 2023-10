Με αίμα βάφτηκε το φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση από τη Χαμάς.

Η Ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 260 πτώματα από το πάρκο στο οποίο διοργανώθηκε το φεστιβάλ.

Ο Yaniv, ένας εργαζόμενος στις πρώτες βοήθειες που ήταν ανάμεσα στους γιατρούς που έσπευσαν στο σημείο, δήλωσε στο Kan News –όπως αναμεταδίδει η Daily Mail- ότι είδε «τουλάχιστον 200 πτώματα Ισραηλινών στην περιοχή».

«Ήταν μια σχεδιασμένη ενέδρα. Την ώρα που οι άνθρωποι έβγαιναν από τις εξόδους κινδύνου, ομάδες τρομοκρατών τους περίμεναν και άρχισαν να τους εκτελούν» συγκλονίζει.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν χιλιάδες νέους να διασκεδάζουν πριν οι μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης ανοίξουν πυρ αδιακρίτως.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023