Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε σήμερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 100 ενώ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επιδρομή 200 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Τελ Αβίβ.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, δηλώνοντας «είμαστε σε πόλεμο» ενώ ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής».

ΜΜΕ κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

18:38 Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ: 985 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

18:23 Βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστίνιοι μαχητές γκρεμίζουν το τείχος και περνούν στην απέναντι πλευρά





Ρουκέτες εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας





Στη Γάζα μεταφέρνουν νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο





18:21 Στους εφέδρους και ο πρώην πρωθυπουργός Μπένετ

Ισραηλινοί έφεδροι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού, Ναφτάλι Μπένετ, προετοιμάζονται για άμεση ανάπτυξη στο νότιο Ισραήλ.

Israeli Reservists including Former-Prime Minister, Naftali Bennett are preparing for Immediate Deployment to the Frontline in the South of the Country. pic.twitter.com/gc5fGMJFfW — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

18:18 Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Αξιωματούχοι της ισραηλινής Άμυνας δήλωσαν ότι αναμένουν και προετοιμάζονται για έναν πολυμέτωπο πόλεμο με πάνω από 100.000 εφέδρους, που θα μπορούν να διαταχθούν σε ενεργό καθήκον εντός ωρών εάν χρειαστεί.

Israeli Defense Officials has stated that they are expecting and preparing for a Multi-Front War with upwards of 100,000 Reservists able to be Ordered to Active Duty within hours if necessary. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

18:11 Επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα – 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ένα ινδονησιακό νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στα νότια της Γάζας. Από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν μία νοσοκόμα, ένας οδηγός ασθενοφόρου, αρκετοί τραυματίστηκαν και καταστράφηκε ένας σταθμός οξυγόνου.

Following the escalation between Israel and Gaza, Israeli forces struck the enclave’s Indonesian hospital and an ambulance in front of Nasser Hospital in southern Gaza. The strikes killed one nurse, one ambulance driver, injured several and damaged an oxygen station. — MSF International (@MSF) October 7, 2023

18:04 Χαμάς: Συγκρούσεις σε 25 σημεία στο Ισραήλ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πολεμά σε 25 σημεία εντός του Ισραήλ σε μία μεγάλη έκταση. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης που δημοσίευσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, που σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις της Χαμάς εξελίσσονται σε μία περιοχή που είναι μεγαλύτερη από τη Λωρίδα της Γάζας.

Hamas operational theatre in Israeli territories today was larger than Gaza stripe itself pic.twitter.com/vF0J32iRQz — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

Παρόμοια αναφορά γίνεται και από την ισραηλινή Haaretz που αναφέρει ότι «Παλαιστίνιοι μαχητές ελέγχουν μεγάλες περιοχές του ισραηλινού εδάφους και στρατιωτικά φυλάκια κοντά στη Γάζα».

Προσθέτει ακόμα ότι σε κάποιες περιοχές οι Παλαιστίνιοι κρατούν ομήρους στα σπίτια τους ενώ μάχες διεξάγονται έξω από αυτά.

18:01 Επιβεβαιώνει το Ισραήλ ότι η Χαμάς κρατά ομήρους

Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αμυνας, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επιβεβαίωσε ότι άμαχοι πολίτες και στρατιωτικοί βρίσκονται αιχμάλωτοι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας (IDF), αλλά δεν υπάρχει ακόμα ακριβής αριθμός.

Spokesman for the Israeli Defense Force, Rear Admiral Daniel Hagari has now Confirmed that Civilian and Military Hostages have been taken by Hamas Terrorists into the Gaza Strip, with Admiral Hagari also stated there have already been Losses among the IDF, but that there is not… — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

17:57 Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας γύρω από συναγωγές και εβραϊκά σχολεία στη Γαλλία

Η ασφάλεια ενισχύθηκε σήμερα, Σάββατο γύρω από χώρους λατρείας και εβραϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι και τα προάστια του, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ η παλαιστινιακή Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

17:49 Επιβεβαιώνουν ισραηλινές πηγές ότι η Χαμάς όντως κρατά ομήρους

Όπως αναφέρουν οι NYT ο Νιρ Ντινάρ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε με γραπτό μήνυμα ότι η Χαμάς κρατά ομήρους Ισραηλινούς. Ο Ντινάρ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

17:36 Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη χερσαία επιχείρηση που ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ. Μία χερσαία επιχείρηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αιματηρή. Υπενθυμίζουμε ότι η Γάζα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος του πλανήτη με πληθυσμό 21 εκατομμύρια.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

17:35 Αξιωματούχος του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς κρατά Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικούς στη Γάζα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ και ένας διπλωμάτης με γνώση του θέματος δήλωσαν στους ΝΥΤ ότι τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν την ομηρία Ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστήριξε ότι πήρε «μεγάλο αριθμό» ισραηλινών ομήρων το Σάββατο.

17:30 Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν 100 Ισραηλινοί

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στην επίθεση, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός έχει πλέον αυξηθεί σε τουλάχιστον 100.

Ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα.

17:29 Συνομιλία Νετανιάχου με Μπάιντεν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τόνισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν ότι θα υπάρξει μια παρατεταμένη και έντονη στρατιωτική εκστρατεία, αλλά «το Ισραήλ θα κερδίσει».

17:16 «Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισβάλουν από τη θάλασσα»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το «σραηλινό ναυτικό σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες που επιχείρησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ από τη θάλασσα».

NEW: Israeli navy targets Palestinian groups as they attempt to infiltrate pic.twitter.com/Ncy6Hu9mvS — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

17:13 Νετανιάχου: Πρώτος στόχος η εκκαθάριση των εχθρών από τα εδάφη μας

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου Πολιτικής Ασφαλείας τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εκκαθάριση των εχθρικών δυνάμεων από την χώρα.

17:11 Το Παλαιστινιακό παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μέση Ανατολή

Όντως η ισραηλινή άμυνα δεν περίμενε μια τέτοια επίθεση, παρότι υποτίθεται ότι είναι κατεξοχήν προσανατολισμένη στο να αποκρούσει μια τέτοια επίθεση.

Και ανεξαρτήτως της κλίμακας των ισραηλινών αντιποίνων, που σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σκληρά, το αίσθημα «ασφάλειας» που υπόσχεται η ισραηλινή κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας της σίγουρα δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Όμως, αυτό που δεν συζητάμε όσο πρέπει είναι ότι όσο δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο Παλαιστινιακό θα υπάρχει βία. Είτε ως αντίσταση είτε ως απάντηση στην αντίσταση.

17:09 Εικόνες από τον βομβαρδισμό της Γάζας

The Israeli army carries out air strikes on the Gaza Strip causing at least 161 deaths and 931 injuries according to an initial assessment by the Palestinian ministry of health. pic.twitter.com/RT4PWov4Hn — The Punisher (@PunishDem1776) October 7, 2023

17:06 Αναμένεται δήλωση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Πληροφορίες των ΝΥΤ αναφέρουν ότι η δήλωση Μπάιντεν θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και αφορούσε στην καταδίκη των επιθέσεων από τη Χαμάς.

17:03 Έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς ομήρους για να απελευθερώσουμε όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera: «Καταφέραμε να σκοτώσουμε και να αιχμαλωτίσουμε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι μάχες συνεχίζονται ακόμη. Όσον αφορά τους κρατούμενούς μας, σας λέω ότι η ελευθερία σας διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Με αυτά που έχουμε στα χέρια μας θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των αιχμαλώτων».

16:58 Και τα νοσοκομεία στη ζώνη επίθεσης του Ισραήλ – Δεν μπορούν να φτάσουν οι υγειονομικοί στους τραυματίες

Η Youmna ElSayed από το Al Jazeera που μεταδίδει από τη Γάζα αναφέρει ότι «υπάρχει στοχοποίηση από το Ισραήλ κάθε κίνησης προς τις περιοχές της ζώνης επίθεσης. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο για τα ασθενοφόρα και το ιατρικό προσωπικό να φτάσουν εκεί. Οι ντόπιοι κάτοικοι των περιοχών αυτών διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταφέρουν τα πτώματα και τους τραυματίες», δήλωσε η ίδια.

Η ElSayed πρόσθεσε ότι οι περιοχές που δέχονται επιθέσεις από το Ισραήλ περιλαμβάνουν τμήματα της πόλης της Γάζας και τη νότια περιοχή του Χαν Γιουνίς. Κατοικίες και νοσοκομεία είναι μεταξύ των στόχων.

16:55 Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στη Γάζα – Στους 198 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ αυξήθηκε σε 198, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

16:42 Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι για το «χειρότερο σενάριο» – Στόχος η ελευθερία

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωσή του είναι έτοιμη για «το χειρότερο σενάριο».

«Όλα τα σενάρια είναι πλέον πιθανά και είμαστε έτοιμοι για μια (ισραηλινή) χερσαία εισβολή», δήλωσε.

«Δεν πρόκειται για μια επιχείρηση (hit-and-run), ξεκινήσαμε μια ολοκληρωτική μάχη. Αναμένουμε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν και το μέτωπο της μάχης θα επεκταθεί. Έχουμε έναν πρωταρχικό στόχο: την ελευθερία μας και την ελευθερία των ιερών μας τόπων», δήλωσε.

Ο Αρούρι δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, στον αγώνα κατά της ισραηλινής κατοχής και στη διαφύλαξη των ιερών τους τόπων.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ανταμειφθούμε με τη νίκη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία», είπε.

16:34 Η Χαμάς αιχμαλώτισε υποστράτηγο

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media μαχητές της Χαμάς έχουν μπει σε στρατόπεδα στο Ισραήλ και έχουν πιάσει ομήρους αξιωματικούς. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο υποστράτηγος Nimrod Aloni.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει τον Ισραηλινό υποστράτηγο να φοράει μαύρο μπλουζάκι και κοντό παντελόνι ενώ τον σέρνουν Παλαιστίνιοι μαχητές.

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

16:27 Τα μέτωπα των συγκρούσεων στο νότιο Ισραήλ

16:20 Η Χαμάς κρατά αιχμαλώτους ανώτερους αξιωματικούς του Ισραήλ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σαλέχ Αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera: «Έχουμε μεγάλο αριθμό ισραηλινών αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων και ανώτερους αξιωματικούς».

16:00 Η Μάλτα ζητά συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Μάλτα ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών μετά τις επιθέσεις στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters

15:45 Τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν

Ιατρικές πηγές στη Γάζα δήλωσαν στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 1.000.

15:33 Νέα ομοβροντία ρουκετών εξαπολύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ

15:30 Τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί νεκροί, 750 τραυματίες

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς αυξήθηκε σε τουλάχιστον 40.

Ο προηγούμενος αριθμός, που αναφέρθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ήταν 22.

«Περισσότεροι από 750 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί«, σύμφωνα με το Al Jazzera, που προσθέτει ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

13:37 Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας «πιάστηκαν στον ύπνο» γράφει το BBC

Για μία παταγώδη αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ γράφει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BCC, Φρανκ Γκάρντνερ λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική και παράλληλα μεγαλύτερη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον της χώρας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:00 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Την απερίφραστη καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. Δείτε εδώ περισσότερα για τις διεθνείς αντιδράσεις. Την επίθεση καταδίκασε και η Ελλάδα. Ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός. Εκκληση αυτοσυγκράτησης απηύθυνε ο Ερντογάν, ενώ το Ιράν «συνεχάρη τους παλαιστίνιους μαχητές».

12:00 «Είμαστε σε πόλεμο»

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής»

12:45 Οι παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

12:00 Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Σύμφωνα με τους Times of Israel , αρκετοί Ισραηλινοί κατηγορούν τις Αρχές ότι πιάστηκαν στον ύπνο.

11:53 «Ανευ προηγουμένου επίθεση»

Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πολλά θύματα» καταγγέλλει σε ανάρτησή του στα social media ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:40 Επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» – 7 κοινότητες στα χέρια της Χαμάς

Το Ισραήλ απάντησε με σφυροκόπημα από αέρος της Γάζας ξεκινώντας την επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά.

⚔️Swords of Iron⚔️ The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

11:30 Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι κυκλοφορούν στους δρόμους.

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

11:20 Αναφορές για ισραηλινούς αιχμαλώτους

Σύμφωνα με το news18.com η Χαμάς έχει απαγάγει 35 στρατιώτες και πολίτες.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Footage has been released by Hamas showing a number of IDF Hostages who were Surrounded at their Base and eventually taken back to Gaza. pic.twitter.com/UA24Y0bGCy — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

11:00 Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023



Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

10:30 Μαζί με τη Χαμάς ο Ισλαμικός Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Watch: A paraglider attempts to enter Israeli settlements around the Gaza Strip. pic.twitter.com/pLGTAhzWPv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2023