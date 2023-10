Σκληρές εικόνες

Σοκάρουν τα βίντεο από την επίθεση των δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας στα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, τα οποία μετά από πυραυλικό χτύπημα, διακρίνονται να καταρρέουν σαν να είναι φτιαγμένα από χαρτί.

Στα βίντεο φαίνονται να ισοπεδώνονται ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις, ενώ πυκνός καπνός «σκεπάζει» τα πάντα.

Israeli Air Force destroyed the ‘Palestine Tower’ in Gaza affiliated with Hamas. The mainstream media show this and present Israel as if we are the bad guys, forgetting that Hamas fired today 4000 rockets into Israeli cities, kidnapped and murdered civilians. pic.twitter.com/WtPBITSElv — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυώροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το κτίριο έχει καταστραφεί τελείως»

The moment Israeli jetfighters bomb the 14-story Palestine Tower in Gaza. At least 232 Palestinians have been killed and over 1,697 wounded in Israeli air strikes on Gaza, the Palestinian ministry of health has said. pic.twitter.com/RkZdGlvY6a — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2023

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Israeli jets level the Palestine Tower, one of the largest buildings in Gaza. The tower had more than 100 apartments, plus offices of media outlets. A clear war crime. pic.twitter.com/QN8g0jZJFQ — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 7, 2023

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το χτύπημα στο οποίο αναφέρθηκε ο στρατός του Ισραήλ είναι στον «Πύργο της Παλαιστίνης».

Israel Defence forces have Destroyed “Palestine Tower” in the Gaza Strip which was a 14-Story Building being used by Hamas for Weapons Storage and Planning Operations pic.twitter.com/SQDQ5juZqQ — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Closer footage for Palestine Tower in Gaza Strip, which has been just hit by lsraeli warplanes. pic.twitter.com/vFjcbHySei — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 7, 2023

Ο «Πύργος της Παλαιστίνης» χτυπήθηκε ενώ μετέδιδε η ανταποκρίτρια του Al Jazeera

Το χτύπημα καταγράφηκε όταν ήταν στον αέρα η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Γιούμ Αλ Σαΐντ, σε άλλο κτίριο μπροστά από τον «Πύργο της Παλαιστίνης».

«Το κτίριο έχει καταστραφεί τελείως», είπε μιλώντας αργότερα.

«Δείτε όλα τα κτίρια που είναι παρακείμενα σε αυτό και μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της καταστροφής σε παρακείμενα κτίρια και στη γύρω περιοχή», προσέθεσε.

Residential Palestine Tower in the heart of Gaza City targeted in a direct hit by Israel on live TV😭 pic.twitter.com/ZqKvJ9zkhP — Survivor (@Wasim_wazir) October 7, 2023

Σε τουλάχιστον 250 ανέρχεται ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του αργά σήμερα το βράδυ έκανε λόγο για πάνω από 200 νεκρούς από επιθέσεις «τρομοκρατών που σφάγιασαν αμάχους»

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 1.452 άνθρωποι στο Ισραήλ νοσηλεύονται, εκτός των οποίων 18 σε κρίσιμη κατάσταση.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ αναμένεται να αυξηθεί.

Παλαιστινιακές αρχές υγείας στη Λωρίδα της Γάζας αναφέρουν στον τελευταίο τους απολογισμό ότι 232 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα και άλλοι 1.790 τραυματίστηκαν.

Έξι είναι οι νεκροί και πάνω από 50 οι τραυματίες στη Δυτική Όχθη.