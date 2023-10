Το Σίδνεϊ καλωσόρισε τον Οκτώβριο με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ καθώς μεγάλες πυρκαγιές απειλούν πόλεις στην ανατολική Βικτώρια, ενώ προειδοποιήσεις για κίνδυνο φωτιάς έχουν εκδοθεί σε ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Μετεωρολογίας, η χώρα είχε σημειώσει ρεκόρ ζέστης ξανά τον Οκτώβρη, με 33,1 βαθμούς Κελσίου, το 1961 και το 2009.

Ωστόσο, ο σταθμός κατέγραψε εχθές 35,6 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο υδράργυρος του αεροδρομίου του Σίδνεϊ έφτασε τους 36,9 βαθμούς Κελσίου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για όλο τον Οκτώβριο στο Σίδνεϊ ήταν 38,2 βαθμοί Κελσίου, που καταγράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2004.

Η καταιγιστική ζέστη ήρθε καθώς οι μαινόμενες πυρκαγιές στην ανατολική Βικτώρια ανάγκασαν τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους κατοίκους κοντά στο Briagolong στο Gippsland.

Μια πυρκαγιά έκαιγε ανεξέλεγκτη το απόγευμα της Κυριακής βόρεια της πόλης Maffra, με κατεύθυνση βορειοανατολική.

Thousands have been forced to evacuate as fire crews fight to contain the bushfires, which have already burnt about 5,000 hectares of land across the Gippsland region.https://t.co/B0Ll7nTBAH

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) October 2, 2023