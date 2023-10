Συναγερμός με την κυριολεκτική έννοια του όρου σήμανε στο Κογκρέσο, όταν ένας βουλευτής των Δημοκρατικών ενεργοποίησε την πυρασφάλεια. Πολλοί τον κατηγορούν πως το έκανε για να καθυστερήσει μία ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Τζαμάλ Μπάουμαν, ενεργοποίησε την πυρασφάλεια στο κτίριο των γραφείων της Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγο πριν τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης της Βουλής των Αντιπροσώπων Μπράιαν Στιλ, Ρεπουμπλικάνο από το Ουισκόνσιν, ο οποίος ανέφερε σε δήλωσή του ότι διεξάγεται έρευνα.

Ο Στιλ δήλωσε στο CNN το βράδυ του Σαββάτου ότι ο Μπάουμαν έπρεπε να είναι «πολύ πιο ειλικρινής» σχετικά με το τι συνέβη όταν αποφάσισε να τραβήξει τον συναγερμό πυρκαγιάς.

«Γνωρίζουμε ότι ο Τζαμάαλ Μπάουμαν τράβηξε τον συναγερμό πυρκαγιάς. Γιατί το έκανε αυτό, είναι αρκετά ασαφές. Η αρχική του εξήγηση, ότι ήταν ατύχημα, δεν φαίνεται να μπορεί να σταθεί», δήλωσε ο Στιλ στον Jim Acosta του CNN.

Ο Στιλ προειδοποίησε επίσης ότι αν ο Μπάουμαν τράβηξε τον συναγερμό για να παρέμβει στη διαδικασία ψηφοφορίας στη Βουλή -μια κατηγορία που ο βουλευτής λέει ότι είναι «εντελώς ψευδής» – θα ήταν «σοβαρή παραβίαση του νόμου.»

Το γραφείο του Μπάουμαν δήλωσε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Από την πλευρά του, ο βουλευτής δήλωσε στους δημοσιογράφους αργότερα το Σάββατο: «Προσπαθούσα να φτάσω σε μια πόρτα. Νόμιζα ότι ο συναγερμός θα άνοιγε την πόρτα και τράβηξα κατά λάθος τον συναγερμό πυρκαγιάς για να την ανοίξω.» Ο Μπάουμαν πρόσθεσε ότι «Απλώς προσπαθούσα να πάω να ψηφίσω και η πόρτα που συνήθως είναι ανοιχτή, ήταν κλειστή.»

Στην συνέχεια, ο Μπάουμαν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Hakeem Jeffries για το περιστατικό λίγο μετά την έγκριση του μέτρου αναστολής χρηματοδότησης από τη Βουλή το Σάββατο, προσθέτοντας ότι ο τόνος του Jeffries ήταν «υποστηρικτικός» και «κατάλαβε ότι ήταν λάθος».

Ο Κέβιν Μακάρθι δήλωσε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να εξετάσει το περιστατικό. «Νομίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει να το εξετάσει, αλλά αυτό είναι σοβαρό», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά την ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον Τζέφρις σχετικά με το περιστατικό.

«Αυτό δεν πρέπει να μείνει χωρίς τιμωρία», δήλωσε ο Μακάρθι. «Αυτό είναι ντροπή. Είστε εκλεγμένος για να είστε μέλος του Κογκρέσου. Τραβήξατε συναγερμό πυρκαγιάς, σε (ζήτημα) λίγων ωρών πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης, προσπαθώντας να υπαγορεύσετε ότι η κυβέρνηση θα κλείσει;»

Μετά τις δηλώσεις του Μακάρθι, η βουλευτής Λίζα ΜακΚλέιν, Ρεπουμπλικανή από το Μίσιγκαν και μέλος της ηγετικής ομάδας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε στο CNN ότι κυκλοφορεί ένα ψήφισμα για την αποδοκιμασία του Μπάουμαν για το περιστατικό. Είπε ότι έχει ήδη συνυποστηρικτές.

Fire alarm is going off in Cannon. pic.twitter.com/lTcgscarND

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 30, 2023