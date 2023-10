Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία), όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης ο οποίος πρόσθεσε πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά την πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Nightclub Fire Kills At Least Six People in Spain’s Murcia in Early Hours of Sunday-RT pic.twitter.com/PPU9nYdIyP

— Jack Straw (@JackStr42679640) October 1, 2023