Το απόγευμα του Σαββάτου (30/9) η Λίβερπουλ με δέκα πάικτες από το 26′ κράταγε έναν πολύτιμο βαθμό στα χέρια της. Στο 69′ ο Ζότα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη με αποτέλεσμα οι «reds» να αγωνίζονται με εννιά παίκτες στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Στο τέλος δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας καθώς το αυτογκόλ του Μάτιπ στο 90+6′ έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Ποστέκολγου.

Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ, όμως, «φωνάζουν» για μία συγκεκριμένη φάση. Ενώ το σκορ βρισκόταν στο 0-0 ο Λουίζ Ντίαζ σκόραρε αλλά μετά από παρέμβαση του VAR που επιβεβαίωσε τον επόπτη το γκολ ακυρώθηκε. Όταν μπήκαν οι γραμμές ήταν άλλη ιστορία… Ο Κολομβιανός επιθετικός προήλθε από κανονική θέση με 65 ολόκληρα εκατοστά να είναι η απόστασή του από τον αμυντικό της Τότεναμ.

Αυτό το γεγονός εκνεύρισε τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είπε ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Αγγλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παραδέχεται το λάθος και ζήτησε συγγνώμη για την φάση. Τι πραγματικά όμως έγινε και έγινε τετοιο μπέρδεμα;

«PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool.»

The PGMOL statement on the Luis Diaz disallowed goal. 👇 pic.twitter.com/qC2C0jMsXD

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2023