Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας σε θρησκευτική συγκέντρωση που γινόταν για τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ στο Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας και την αστυνομία.

Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 25 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 80, εκ των οποίων οι 20 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη για την επίθεση, που σημειώνεται εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων από οργανώσεις μαχητών στο δυτικό τμήμα της χώρας, αυξάνοντας τις πιέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας ενόψει των εθνικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς.

«Ο βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του κοντά στο όχημα του αναπληρωτή επιτρόπου της αστυνομίας», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Μουνίρ Αχμεντ στο Reuters, λέγοντας ότι η έκρηξη έλαβε χώρα κοντά σε τέμενος όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να τιμήσει τη γέννηση του προφήτη Μωάμεθ, που είναι δημόσια αργία.

