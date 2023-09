Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει να… μην έχει αντίπαλο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κέρδισε και την Καρολίν Γκαρσία (6-2/6-2), ξανά εύκολα και ξανά μπήκε σε ημιτελικό, αυτή τη φορά στο τουρνουά της κατηγορίας 500 στο Τόκιο.

Η Μαρία ήταν απίστευτα αποτελεσματική για ακόμη μια αναμέτρηση. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλο της, η οποία αρκέστηκε στην κατάκτηση μόλις τεσσάρων γκέιμ, ενώ συνολικά το ματς διήρκεσε 1 ώρα και 20 λεπτά.

Ονειρεμένο ξεκίνημα στον προημιτελικό για την 28χρονη Ελληνίδα, η οποία «έσπασε» το σερβίς της Γαλλίδας άμεσα (δύο φορές), με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να βρεθεί στο ισχυρό 4-0. Δεν ακολούθησε κάτι συνταρακτικό, με τις δύο παίκτριες να υπερασπίζονται τα σερβίς τους και το σετ να τελειώνει στο 6-2 υπέρ της Μαρίας.

Ανάλογα καλή εικόνα και στο δεύτερο κομμάτι για την Σάκκαρη, η οποία ξανά βρήκε δύο «σπασίματα» στο σερβίς της Γκαρσία, με τη διαφορά ότι δεν ήταν συνεχόμενα.

Ξανά έφτασε στο 6-2, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη-πρόκριση σε 80 λεπτά απέναντι σε μια πολύ ποιοτική αντίπαλο.

SEVEN straight for Sakkari 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPO pic.twitter.com/1Catjg3l1h

