Τι πραγματικά ισχύει...

Οι θεωρία λέει ότι βλέπουμε δεκάδες όνειρα κάθε βράδυ. Άλλες φορές βλέπουμε κάτι τρομακτικό να μας συμβαίνει, άλλες φορές βλέπουμε κάποιον φόβο μας να γίνεται «πραγματικότητα» κι άλλες φορές βλέπουμε κάποιον πόθο μας να «πραγματοποιείται».

Στη συνέχεια βέβαια ακολουθεί η απογοήτευση ή η ανακούφιση, όταν πιο ανοίγουμε τα μάτια μας και με χαρά ή λύπη αντιλαμβανόμαστε ότι όλα ήταν ένα όνειρο.

Τα όνειρα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Στα όνειρα βλέπουμε συνήθως καταστάσεις, πρόσωπα αλλά και αντικείμενα της καθημερινότητάς μας.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, μια νέα θεωρία έχει αρχίσει να γίνεται viral στα social media, με την εν λόγω θεωρία να κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.

Η θεωρία αυτή δεν είναι καινούργια, ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 2018, ωστόσο ανά διαστήματα επανέρχεται στο προσκήνιο και γίνεται ξανά και ξανά viral, αφού κάθε φορά που την αναδημοσιεύει κάποιος εκατοντάδες χρήστες σπεύδουν από κάτω να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας την εν λόγω θεωρία.

Τι λέει η θεωρία; Κάτι πολύ απλό. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, όσο κι αν χρησιμοποιούμε το smartphone μας, (σχεδόν) ποτέ δεν το βλέπουμε στα όνειρά μας.

Παρόλο που τα όνειρα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, σε αυτά βλέπουμε συνήθως καταστάσεις, πρόσωπα αλλά και αντικείμενα της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, οι smartphone συσκευές, ειδικά τα κινητά τηλέφωνα, φαίνεται πως δεν εμφανίζονται ούτε σαν θολή εικόνα.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

Μια εξήγηση, επιχειρεί να δώσει η Alice Robb, συγγραφέας του βιβλίου «Why We Dream: The Transformative Power of Our Nightly Journey», η οποία σε ερώτηση γιατί απουσιάζουν τα κινητά από τα όνειρά μας, επικαλείται την θεωρία της «προσομοίωσης απειλής».

«Η θεωρία βασικά υποστηρίζει πως ο λόγος που ονειρευόμαστε είναι επειδή τα όνειρα μάς βοηθούν να διαχειριστούμε τα άγχη και τους φόβους μας σε ένα περιβάλλον χαμηλότερου κινδύνου, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε καταστάσεις που μας στρεσάρουν» λέει η ίδια.

Επειδή τα όνειρά μας είναι ένας εξελιγμένος μηχανισμός αυτοάμυνας, τείνουμε να ονειρευόμαστε συχνότερα τους φόβους και τις ανησυχίες που σχετίζονταν με τους προγόνους μας- οπότε, βλέπουμε περισσότερο όνειρα που έχουν να κάνουν με το ότι τρέχουμε να ξεφύγουμε από άγρια ζώα παρά κάτι σχετικό με το χακάρισμα.

«Ο κόσμος συνήθως δεν βλέπει τόσο συχνά όνειρα σχετικά με το διάβασμα και το γράψιμο, τα οποία είναι πιο πρόσφατες κατακτήσεις στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση, ακόμη κι αν αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ποιος είσαι στην αληθινή ζωή» τονίζει στη συνέχεια η Alice Robb.

Η ίδια, παράλληλα, σπεύδει να σημειώσει πως η συγκεκριμένη θεωρία δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αφού σύμφωνα με μελέτες, πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει την ύπαρξη κινητών στα όνειρά τους.

Στοιχεία από περισσότερες από σχετικές 16.000 αναφορές έδειξαν πως τα κινητά τηλέφωνα εμφανίζονται στο 3.55% των ονείρων των γυναικών (και στο 2.69% των αντρών), αριθμός όχι τεράστιος αλλά υπολογίσιμος και σαφώς μεγαλύτερος από την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στα όνειρά μας ταινίες (3.18%), υπολογιστές (1.2%) και αεροπλάνα (1.49%).

Συγκεκριμένες περιστάσεις επίσης είναι πιθανότερο να μας κάνουν να ονειρευτούμε ένα τηλέφωνο, επισημαίνει η Robb. «Πολλοί άνθρωποι έχουν έντονα όνειρα όταν πενθούν, κι όταν κάποιος ονειρεύεται ένα άτομο που έχει πεθάνει, ένα συνηθισμένο μοτίβο είναι να ονειρευτεί πως ο νεκρός τον παίρνει τηλέφωνο» προσθέτει.

Σε κάθε περίπτωση, λέει η Alice Robb, τα όνειρα σχετίζονται άμεσα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, οπότε είναι δύσκολο να υπάρξουν γενικεύσεις, αλλά είναι αναμφισβήτητο πως το περιεχόμενό τους επηρεάζεται από αυτά που σκεφτόμαστε.