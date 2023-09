Έτοιμος να ξεχειλίσει είναι ο Σπερχειός ποταμός, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές Αρχές της Λαμίας, Δήμο και Περιφέρεια, που ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης εκκένωσης του χωριού Κόμμα.

Οι αρμόδιοι ελέγχουν συνεχώς τα αναχώματα, έτσι ώστε όταν φτάσουν σε οριακό επίπεδο, να δώσουν την εντολή εκκένωσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία Elias, για σήμερα Τετάρτη, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Στερεά (Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και τα βορειότερα τμήματα της Βοιωτίας), τη Θεσσαλία (κυρίως ανατολική και νότια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κεντρική και βόρεια).

Μέχρι στιγμής, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην πολύπαθη Βόρεια Εύβοια και στη Μαγνησία, η οποία ακόμα δεν έχει προλάβει να συνέλθει από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, οι κάτοικοι του Βόλου ειδοποιήθηκαν από το 112 ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα προβλήματα έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια και ο Κραυσίδωνας έσπασε ξανά. Ενδεικτικό της ανησυχίας στην περιοχή είναι ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ποτάμια φούσκωσαν, σπίτια πλημμύρισαν και χωριά αποκλείστηκαν στην Εύβοια με τις εικόνες από τη Λίμνη Ευβοίας, όπου ο όγκος της λάσπης που έχει κατέβει από τα βουνά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μεγάλο και Μικρό Ευύδριο, Υπέρεια και οικισμός Πυργάκια στην περιοχή Χάλκη της Λάρισας εκκενώνονται προληπτικά λόγω της κακοκαιρίας Elias.

«Η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. Εκκληση. Κλειστείτε στα σπίτια σας, πηγαίνετε σε ψηλότερους ορόφους, προστατεύστε τη ζωή σας», γράφει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Βόλου.

As if they haven't had enough this year. This is Volos in Greece this evening 😭 #Βόλος #ClimateActionNow pic.twitter.com/DRp9B5nMob pic.twitter.com/c2naSqVYbp

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, νοικοκυριά στον Βόλο, τη Νέα Ιωνία, το Διμήνι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ η νύχτα γίνεται μέρα από τους κεραυνούς, όπως μπορείτε δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Very concerning footage emerging from Volos, in Greece, where the same area was heavily impacted by flooding from storm Daniel a few weeks back.

Currently a stationary #thunderstorm caused by Storm Elias is in that same area right now.#weather @meteogrpic.twitter.com/HYLE85duRj

