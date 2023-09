Περίπλοκη συμμαχία

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε την επίθεση κατά της Ουκρανίας πέρυσι, ο Ρώσος εθνικιστής Νικίτιν αποφάσισε να βοηθήσει την ουκρανική πλευρά, ερχόμενος σε επικοινωνία με τον ουκρανικό στρατό. Αν και τότε δεν ήταν παρά λίγοι Ρώσοι που βοηθούσαν ανεπίσημα του Ουκρανούς, σταδιακά αυτή η πρωτοβουλία μετατράπηκε στον πυρήνα ενός τάγματος, το λεγόμενο RDK (Ρωσικό σώμα εθελοντών), το οποίο και ο ίδιος διευθύνει.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι δυτικές κυβερνήσεις φέρεται να έχουν ασκήσει πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι η στρατιωτική βοήθεια που έχουν στείλει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αποστολές μέσα στη Ρωσία ή να βρεθεί στα χέρια του RDK που πολεμά στο πλευρό του ουκρανικού στρατού.

Επιδρομές του RDK σε χωριά της Ρωσίας

Οι όροι των δυτικών κυβερνήσεων δεν τηρούνται από το RDK και αυτό γιατί καθόλη την διάρκεια του έτους, το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών μαζί με μία άλλη ομάδα Ρώσων πραγματοποίησαν αρκετές διασυνοριακές επιδρομές νωρίτερα φέτος, καταλαμβάνοντας για λίγο χωριά στο εσωτερικό της Ρωσίας πριν υποχωρήσει πίσω στην Ουκρανία.

Οι επιδρομές – που καταγράφηκαν σε υψηλής ανάλυσης βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο – παρείχαν τεράστια ώθηση δημοσίων σχέσεων για το Κίεβο, δείχνοντας ότι το Κρεμλίνο δεν μπορούσε να ελέγξει τα σύνορα της Ρωσίας και είναι ευάλωτο σε αντάρτικες επιθέσεις.

Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν το RDK ως «τρομοκρατική οργάνωση» και υπέβαλαν τις ουκρανικές πόλεις σε έναν βαρύτερο από το συνηθισμένο βομβαρδισμό πυραύλων ως απάντηση.

Μία περίπλοκη συμμαχία για την Ουκρανία

Από ότι φαίνεται, οι RDK είναι περίπλοκοι σύμμαχοι για την Ουκρανία, καθώς πολλά από τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν ακροδεξιές απόψεις. Ο Νικίτιν μεγάλωσε στη Ρωσία και τη Γερμανία και έχει τη φήμη ενός από τους διαβόητους νεοναζί της Ευρώπης.

Από την άλλη, μια πηγή προσκείμενη στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, δήλωσε: «Γνωρίζω ότι οι δυτικοί εταίροι μας είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι όταν πρόκειται να τους δώσουμε όπλα. Αλλά αντιμετωπίζουμε ένα υπαρξιακό ζήτημα πολέμου.»

Πρόσθεσε δε ότι «Είναι λυπηρό που έχουν αυτές τις απόψεις, αλλά τι πρέπει να κάνουμε; Προφανώς, αυτοί που θα πάρουν ένα Καλάσνικοφ και θα περάσουν τα σύνορα με τη Ρωσία είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι».

Υπάρχει ο κίνδυνος, υποστηρίζοντας το RDK, το Κίεβο να τροφοδοτεί επίμονα τη ρωσική προπαγάνδα, ότι η Ουκρανία είναι καταφύγιο για τους ναζί, ακόμη και αν το RDK αποτελεί ένα ελάχιστο κλάσμα των μαχόμενων δυνάμεων της Ουκρανίας και ακόμη και αν υπάρχουν περισσότεροι ακροδεξιοί που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο.

Προβλήματα στη στρατολόγηση της RDK

Ο Νικίτιν δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις από άτομα εντός της Ρωσίας που θέλουν να ενταχθούν στο RDK αλλά δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ταξιδέψουν. Η Αναστασία Σεργκέεβα (Anastasia Sergeeva} του Civic Council, μιας οργάνωσης με έδρα τη Βαρσοβία που εργάζεται για να βοηθήσει να έρθουν Ρώσοι μαχητές στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχουν «αρκετές εκατοντάδες» εκκρεμείς αιτήσεις από Ρώσους που επιθυμούν να πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας. Το Civic Council στρατολόγησε αρχικά για λογαριασμό του RDK, αλλά οι δρόμοι των πλευρών χώρισαν, με το Civic Council να λέει ότι στοιχεία της ιδεολογίας του RDK ήταν «ασύμβατα με τις αξίες μας».

Το κύριο ζήτημα στρατολόγησης είναι ότι δεν είναι εύκολο για τους επίδοξους Ρώσους εθελοντές να εισέλθουν στην Ουκρανία. Ακόμα και αν η Ουκρανία τους δώσει άδεια εισόδου, η απόκτηση βίζας για τη διέλευση από τη ζώνη Σένγκεν μπορεί να είναι ένας υλικοτεχνικός πονοκέφαλος. Τόσο η Σεργκέεβα όσο και ο Νικίτιν δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι διαδικασίες για τη μεταφορά Ρώσων πολιτών στην Ουκρανία πρόκειται να διευκολυνθούν, αν και αρνήθηκαν να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, επικαλούμενοι την λεπτότητα του θέματος.

Όλοι οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι υποβάλλονται σε τεστ πολυγράφου από τις ουκρανικές αρχές, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποκάλυψη κρυφών δεσμών με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ή πιθανών τρωτών σημείων. «Θα προδίδατε την Ουκρανία αν απειλούνταν η οικογένειά σας στη Ρωσία;» φέρεται να είναι μεταξύ των ερωτήσεων που τίθενται, είπαν δύο άτομα.

Επικίνδυνη στρατηγική η ενίσχυση του RDK

Προς το παρόν, οι ουκρανικές αρχές εμφανίζονται επίσης πρόθυμες να κάνουν τα στραβά μάτια στην ιδεολογική κλίση του RDK, πιστεύοντας ότι η προθυμία να πολεμήσουν τους στρατούς του Πούτιν ξεπερνά την όποια αρνητική δημοσιότητα μπορεί να προκύψει. Δεν συμφωνούν όλοι.

Ένας δυτικός διπλωμάτης που εδρεύει στο Κίεβο δήλωσε ότι η ενίσχυση του RDK θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη στρατηγική για την Ουκρανία. «Νομίζω ότι το να δώσουμε σε αυτούς τους τύπους όπλα είναι μια πολύ κακή ιδέα και ελπίζω πραγματικά να μην γυρίσει μπούμερανγκ», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Γιατί πρέπει οι ξένες κυβερνήσεις να δώσουν όπλα στην RDK

Τέλος, ο Νικίτιν χρησιμοποίησε μια κινηματογραφική μεταφορά προκειμένου να εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι οι ξένες κυβερνήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν την ομάδα του με όπλα:

«Ήταν πάντα εύκολο στα γουέστερν – οι καουμπόηδες με τα λευκά καπέλα ήταν οι καλοί, οι καουμπόηδες με τα μαύρα καπέλα ήταν οι κακοί. Αλλά μετά ήρθε το The Good, the Bad and the Ugly … όπου οι κακοί πολεμούν τους πολύ κακούς. Οπότε, σκεφτείτε το έτσι: είμαστε οι κακοί, αλλά κάνουμε καλά πράγματα.»