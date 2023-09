Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέλαβε «θέσεις-κλειδιά στα υψώματα» κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, έναν τομέα του μετώπου στον οποίο επιτίθενται τα στρατεύματά της εδώ και πολλές εβδομάδες.

«Στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, η τακτική θέση των στρατιωτικών μονάδων ‘Δύση’ βελτιώθηκε με την κατάληψη εχθρικών προπυργίων στα υψώματα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές περιφερειακές αρχές είχαν κάνει λόγο για πλήγματα στις κοινότητες Μπορόβα, Κουπιάνσκ και Κισλίβκα, που «δέχονται επιθέσεις πυροβολικού και όλμων».

Η Ρωσία ανέπτυξε σημαντικά μέσα προκειμένου να πάρει τον έλεγχο του τομέα Κουπιάνσκ που ανακαταλήφθηκε από την Ουκρανία πέρυσι και, σύμφωνα με τον Ίλια Ιέβλαχ, εκπρόσωπο της ανατολικής διοίκησης του ουκρανικού στρατού, 45.000 στρατιώτες της έχουν αναπτυχθεί εκεί.

Ο ρωσικός στρατός δηλώνει τις τελευταίες ημέρες πως προωθείται στην περιοχή, με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας να εκτιμά πως τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη στον νότο μπορεί να την κάνουν να πολλαπλασιάσει τις επιθετικές επιχειρήσεις κυρίως προς το Κουπιάνσκ.

