Οι αρχές στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πράντες της Ινδίας εκφράζουν φόβους ότι πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από τεράστια κατολίσθηση που σημειώθηκε εκεί, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από πολλά κτίρια που βρίσκονταν στην πλαγιά ενός λόφου να υποχωρούν, μαζί με δέντρα και λάσπη, στην περιοχή Κούλου του κρατιδίου.

Ο πρωθυπουργός του Χιμάτσαλ Πράντες δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές είχαν εντοπίσει τον κίνδυνο και είχαν εκκενώσει ένα εμπορικό κτίριο δύο ημέρες νωρίτερα.

