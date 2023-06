Η 18 Ιουνίου είναι η παγκόσμια ημέρα του πατέρα, με τους δύο γιους του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι συνεπής στο… ραντεβού τους, προσφέροντας στον «Greek Freak», αρκετά ιδιαίτερα δώρα.

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες εκεί έξω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα πάρω τα δώρα μου σήμερα. Δύο high-fives, μια γροθιά, ένα ζευγάρι κάλτσες, μερικές ζωγραφιές και ένα βασικό λευκό μπλουζάκι!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «τιτίβισμά» του ο «Greek Freak»!

Happy Father’s Day to all the dads out there. I’m so excited to get my gifts today. Two high-fives, a fist bump, a pair of socks, some drawers and a basic white T-shirt 😂😂😂

