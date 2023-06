Ο Λιονέλ Μέσι πήρε την δύσκολη απόφαση να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, με την Ίντερ Μαϊάμι να αποτελεί τον τρίτο σταθμό στην πλούσια καριέρα του 36χρονου Αργεντινού σούπερ σταρ.

Η απόκτηση του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή προκάλεσε σεισμικές δονήσεις στις ΗΠΑ, με την Ίντερ Μαϊάμι να ανακοινώνει sold out τόσο στα εντός έδρας ματς της ομάδας όσο και στα εκτός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out.



«Ζήτησα από τον Μέσι ένα εισιτήριο για ένα ματς της Ίντερ Μαϊάμι και μου είπε πως υπάρχει sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», αναρωτήθηκε ο Σέρχιο Αγκουέρο, με το εντυπωσιακό να είναι πως η τρέλα για τον Μέσι δεν υπάρχει μόνο στους οπαδούς της Ίντερ αλλά και σε όλο το αμερικανικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Kun Aguero: “I asked Messi for a ticket of Inter Miami game and he told me it was sold out. There are no tickets. I don’t know what’s going on..” @SC_ESPN 🇺🇸 pic.twitter.com/w8v8KoFcxS

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 8, 2023