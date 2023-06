Διαστάσεις εμφυλίου παίρνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον ιδρυτή και επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν και στην ηγεσία του ρωσικού στρατού.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media του Πριγκόζιν διακρίνονται στρατιώτες της Wagner να έχουν πιάσει αιχμάλωτο έναν αξιωματικό του ρωσικού στρατού.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας που παρουσιάζεται ως Ρομάν Βενεβίτιν, συνταγματάρχης της 72ης ταξιαρχίας της Ρωσίας, λέει στους ανακριτές του ότι ενώ ήταν μεθυσμένος διέταξε τα στρατεύματά του να ανοίξουν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου που άνηκε στη Wagner.

Σε ερώτηση γιατί προέβη σε αυτήν την ενέργεια, ο Βενεβίτιν απαντάει πως το έκανε επειδή έχει προσωπικό μίσος και εχθρότητα για τη Wagner χωρίς να αιτιολογήσει όμως από πού πηγάζει αυτό το μένος.

Ακόμα υποστηρίζει ότι με μία ομάδα 10-12 στρατιωτών που είχε υπό τις διαταγές του ήθελε να αφοπλίσει την ομάδα της Wagner, ωστόσο στο τέλος του βίντεο ο συνταγματάρχης δείχνει να έχει μετανοήσει και δηλώνει ένοχος για τις πράξεις του, καθώς όταν ρωτήθηκε από τους ανακριτές αν το προσωπικό μίσος έχει θέση στον πόλεμο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει σχολιάσει το επίμαχο βίντεο, ωστόσο δύο μέλη της οικογένειας του Βενεβίτιν επιβεβαίωσαν στον Guardian ότι ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο συνταγματάρχης.

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.

They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q

— Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023