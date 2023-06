Τεράστιο είναι το προβάδισμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία, με τον Τούρκο πρόεδρο να επανεκλέγεται για άλλα πέντε χρόνια.

Με καταμετρημένο το 50,67% των ψήφων, ο Ερντογάν λαμβάνει το 56,36%, ενώ ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 43,64%. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Middle East Eye, η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει το 80%.

Θυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο η συμμετοχή έφτασε στο 88,84%, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε λάβει 49,52% και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είχε συγκεντρώσει το 44,88%.

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά πριν από τις σημερινές εκλογές που θεωρούσαν ως απόλυτο φαβορί τον Τούρκο πρόεδρο, αν και δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Την ευρεία νίκη του Ερντογάν είχαν δείξει και τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα που είχαν κυκλοφορήσει σε διεθνή ΜΜΕ και στο Twitter.

#Turkey Presidential Election results –

After counting 43.75% of the ballot boxes:

Erdogan: 56.97%

Kilicdaroglu: 43.03%#TurkeyElections 🇹🇷 #Secim

#2023secim #Turkey #secim23 #Erdogan #KemalKılıcdaroglu #28Mayıs #Turkey #28Mayo #TurkeyElections

— Turkish Elections 2023 (@BstBdm) May 28, 2023