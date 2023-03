Αντιπολεμικές ζωγραφιές που είχε κάνει η κόρη του Αλεξέι Μοσκαλιόφ στο σχολείο οδήγησαν στην καταδίκη του ίδιου αφού θεωρήθηκε ότι δυσφημεί τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εν καιρώ πολέμου.

Ο Μοσκαλιόφ τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό στην αρχή του μήνα, ενώ η 13χρονη κόρη του Μάσα μεταφέρθηκε σε κρατικό ξενώνα. Την Τρίτη τον καταδίκασαν σε δύο χρόνια φυλάκιση, ωστόσο ο ίδιος το έσκασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναζητείται από τις ρωσικές Αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian.

Κανένας δεν γνωρίζει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μοσκαλιόφ που διέμενε στην κωμόπολη Γεβρεμόφ, η οποία βρίσκεται 150 μίλια μακριά από τη Μόσχα, στα νότια.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 13χρονη κόρη του Αλεξέι Μοσκαλιόφ αρνήθηκε να πάρει μέρος σε ένα «πατριωτικό» μάθημα στο σχολείο της και έκανε διάφορες ζωγραφιές που έδειχναν ρουκέτες να εκτοξεύονται εναντίον μιας οικογένειας που στεκόταν κάτω από μια ουκρανική σημαία και μια άλλη που έγραφε «Δόξα στην Ουκρανία!».

Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία ανέκρινε την κόρη, ενώ απείλησε τον πατέρα.

Στη συνέχεια οι ρωσικές Αρχές ξεκίνησαν να «ξεψαχνίζουν» τις αναρτήσεις του Μοσκαλιόφ στα social media και τον κατηγόρησαν για δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού Μέσου, ο Μοσκαλιόφ αναφερόταν στο καθεστώς ως «τρομοκράτες» και περιέγραφε τον ρωσικό στρατό ως «βιαστές».

Συλλογικότητες που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντέδρασαν και ξεκίνησαν μια ηλεκτρονική καμπάνια έτσι ώστε να ενωθεί ξανά η μονογονεϊκή οικογένεια, να επιστρέψει το παιδί στον πατέρα του.

Ukraine – Russia War

The case of Alexei Moskalyov, a Russian man sentenced to two years in a penal colony on charges of discrediting the armed forces, has sparked outrage among human rights activists and concerned individuals alike. https://t.co/HFBIrxIQ97 pic.twitter.com/Da0GKGkjLh

— TSC International News (@news_tsc) March 29, 2023