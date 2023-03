Πληροφορίες για πολλά θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα «επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν αρκετά θύματα» χωρίς να διευκρινίζει αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Οι γονείς των μαθητών έχουν λάβει συστάσεις να μην πλησιάσουν στο σημείο καθώς παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023

#BREAKING: Gunman among multiple people dead following mass shooting incident at Covenant School in Nashville, Tennessee; major emergency operation underway pic.twitter.com/O9O4k2GXCI — I.E.N. (@BreakingIEN) March 27, 2023

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WKRN, με έδρα το Νάσβιλ, μεταδίδει πως ο φερόμενος δράστης της επίθεσης είναι νεκρός.

ACTIVE SHOOTER: The shooter has been killed by Metro police. Student reunification with parents is ongoing at Woodmont Baptist Church on Woodmont Boulevard. https://t.co/2F7GtyJIMp pic.twitter.com/HzkK8saO95 — Blake Eason (@TheBlakeEason) March 27, 2023

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023