Μία εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή της όταν ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε και μαχαίρωσε συνολικά τέσσερις καθηγητές και δύο συμμαθητές του σε δημόσιο σχολείο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Ο έφηβος οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα ανακριθεί, παρουσία των γονέων του.

Οι άλλοι καθηγητές δεν κινδυνεύουν ενώ τα τραύματα των μαθητών είναι ήσσονος σημασίας, είπε ο πολιτειακός υπουργός Παιδείας Ρενάτο Φέντερ. Προς τιμήν της καθηγήτριας κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.

Ο Φέντερ πρόσθεσε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να κάνει εικασίες για το κίνητρο της επίθεσης, προσθέτοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.

