Οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι ασφαλείς διαβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ τους κάλεσε να προωθήσουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

H EKT ζήτησε από τους ηγέτες να προωθήσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου της τραπεζικής ένωσης, που ξεκίνησε το 2012, από το οποίο λείπει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS) που θα ενίσχυε ή θα αντικαθιστούσε το υπάρχον παζλ διαφορετικών εθνικών συστημάτων.

Ζήτησε επίσης να δημιουργηθεί Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, ώστε οι εταιρείες, που σήμερα βασίζονται κυρίως σε τραπεζικά δάνεια, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια σε μια εποχή που πρέπει να ανταγωνιστούν την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «πράσινες» τεχνολογίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

«Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης», φέρεται να είπε η Λαγκάρντ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. «Περαιτέρω εργασία είναι επίσης απαραίτητη για τη δημιουργία πραγματικά ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών».

«Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης» είναι ο κωδικός της ΕΕ για την εισαγωγή του EDIS ως το τελευταίο στοιχείο που λείπει από το σχέδιο που έχει ήδη δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή αρχή εποπτείας των τραπεζών της ευρωζώνης και μια ενιαία αρχή εξυγίανσης με ένα ειδικό ταμείο για την εξυγίανση χρεοκοπημένων δανειστών.

Ενώ οι περισσότερες χώρες της ΕΕ διαθέτουν κάποια μορφή εθνικής ασφάλισης που εγγυάται τις καταθέσεις έως 100.000 ευρώ (108.300 δολάρια), δεν υπάρχει κανένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, ούτε ένας τρόπος για τις αρχές να λειτουργούν διασυνοριακά εάν μια κρίση είναι υπερβολική για μια χώρα μόνο.

Ο κύριος αντίπαλος του EDIS είναι η Γερμανία, η οποία ανησυχεί ότι αν οι εγγυήσεις καταθέσεων αμοιβαιοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, το Βερολίνο θα μπορούσε να καταλήξει να πληρώνει τις καταθέσεις των χρεοκοπημένων τραπεζών σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, που εξακολουθούν να επιβαρύνονται με κακές πιστωτικές ή επενδυτικές αποφάσεις από χρόνια πριν.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους δημοσιονομικούς κανόνες και τους κανόνες για το χρέος του μπλοκ, αλλά η ανησυχία για τον αντίκτυπο των προβλημάτων της Credit Suisse και της Silicon Valley Bank στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ ήταν ψηλά στην ατζέντα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικός επειδή διαθέτει ισχυρά κεφάλαια και ρευστότητα», είπε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Fruitful discussions with Europe’s leaders at today’s Euro Summit.

The euro area banking sector is resilient, but we must keep working to strengthen our union. pic.twitter.com/wmBczwMkks

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 24, 2023