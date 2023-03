Εξακολουθεί να «σφυροκοπά» την Ουκρανία η Ρωσία με τα χτυπήματα από drones και πυραύλους να είναι συνεχή και να έχουν ως αποτέλεσμα άμαχοι να χάνουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τετάρτης, δύο κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από πυραυλική επίθεση στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και 33 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, κάποια εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο, πολυόροφες πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί με διαμερίσματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ από το σημείο βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην επίθεση στη Ζαπορίζια κάνοντας λόγο για περιοχές όπου κατοικούν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, σημειώνοντας ότι τέτοια συμβάντα δεν πρέπει να «γίνουν μια ακόμα μέρα, ούτε στην Ουκρανία, ούτε πουθενά στον κόσμο».

«Ο κόσμος χρειάζεται μεγαλύτερη ενότητα και αποφασιστικότητα για να ηττηθεί νωρίτερα η τρομοκρατία της Ρωσίας και να προστατευθούν ζωές», συμπλήρωσε.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become «just another day» in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023