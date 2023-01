Ανεβάζει εκ νέου τους τόνους της ρητορικής της η Αγκυρα με τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, να απειλεί τη χώρα μας με συνέπειες, υποστηρίζοντας -θρασύτατα- ότι ελληνικές δυνάμεις «πυροβόλησαν τους ψαράδες μας».

Ο ίδιος δήλωσε πως η χώρα του έχει «σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα», ενώ προσπερνώντας την πραγματικότητα, ισχυρίστηκε πως «η Τουρκία δεν παρενοχλεί και δεν προκαλεί την Ελλάδα». Συμπλήρωσε παράλληλα, ότι η χώρα του δεν θα αφήσει αναπάντητη «καμία πρόκληση».

Φαρμακονήσι: Γιατί κλιμακώνει η Τουρκία τις προκλήσεις - Τι επιδιώκει

«Εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά για να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσω διαλόγου. Δυστυχώς δεν λάβαμε θετική απάντηση από τη γειτονική Ελλάδα. Όπως δεν ήρθαν, προσπαθούν να μας κατηγορήσουν με κάποιες δικές τους έννοιες. Από την Ελλάδα, που όπλισε τα νησιά και διέλυσε το status quo. Μόλις χθες πυροβόλησαν τους ψαράδες μας», ανέφερε ο Ακάρ.

Καρέ καρέ η προκλητική κίνηση των Τούρκων κατά σκάφους του Λιμενικού

«Προκλητική η Ελλάδα μέρα νύχτα. Κάνουν τα πάντα, τα κάνουν για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Δεν αφήνουμε καμία πρόκληση να μείνει αναπάντητη», είπε.

#URGENT Nearly 17M tons of grain exported from Ukraine under Black Sea grain initiative, announces Türkiye's National Defense Minister Akar, affirming continuation of exports pic.twitter.com/hB53iOqMWt

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 6, 2023