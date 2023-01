Να βάλει λουκέτο στο ειδησεογραφικό τμήμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης του Ισραήλ (IPBC/KCAN) επιδιώκει η νέα κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η EBU αντιδρά σθεναρά και κάνει λόγο «ανεξαρτησία που απειλείται».

Ήταν κάτι που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξέταζε από τον Νοέμβριο του 2022. Όταν ακόμη βρισκόταν κατά τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU) από την άλλη πλευρά, την Τρίτη (03/01), έκανε λόγο για «ανεξαρτησία που απειλείται» στο IPBC/KAN. Και πλέον η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2023 κρίνεται αμφίβολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αγγλόφωνο δίκτυο του i24, το κόμμα του Λικούντ ελπίζει να κλείσει το ειδησεογραφικό τμήμα του IPBC/KAN. Αλλά να αφήσει τα τμήματα της μυθοπλασίας και των ντοκιμαντέρ. Το δεξιό κόμμα απάντησε σε σχετικό δημοσίευμα πως «το θέμα δεν τέθηκε στις διαπραγματεύσεις» κατά τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Πάντως, στις 28 Νοεμβρίου 2022, ο βουλευτής του Λικούντ, Σλόμο Κάρχι, εξέφρασε την υποστήριξή του όσον αφορά στο κλείσιμο του ειδησεογραφικού τμήματος του IPBC/KAN, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Army Radio». «Εάν το κανάλι είναι ένα καλό κανάλι, του οποίου το περιεχόμενο το κοινό θέλει να καταναλώνει, τότε μπορεί να τα καταφέρει ακόμα και χωρίς τη δημόσια χρηματοδότηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το κοινό δεν χρειάζεται να χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο κανάλι. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτό καθοδηγείται από μια ατζέντα ή δεν καθοδηγείται από μια ατζέντα. Το κοινό δεν πρέπει να χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο κανάλι. Δεν πρέπει να υπάρχει Δημόσια Ραδιοτηλεόραση», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το IPBC/KAN αντικατέστησε, το 2017, τον προηγούμενο αντίστοιχο οργανισμό, που λεγόταν «Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή (ΙΒΑ)», έπειτα από μια μακρά νομοθετική μάχη. Μάλιστα, το 2019, η νέα Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ φιλοξένησε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Τελ Αβίβ.

Ο γενικός διευθυντής της EBU, Νόελ Κίραν, εξέφρασε την ανησυχία του, την Τρίτη (03/01), για τις απειλές κατά της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας του ισραηλινού εθνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα (IPBC/KAN) σε επιστολή του προς τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την EBU, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή του Λικούντ και υπουργού Επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι, που αμφισβήτησαν την ελευθερία του Τύπου και απείλησαν με κλείσιμο το ειδησεογραφικό τμήμα του IPBC/KAN. Σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, ο ίδιος φέρεται να είπε: «Το Δημόσιο δεν πρέπει να χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο κανάλι, δεν πρέπει να υπάρχει Δημόσια Ραδιοτηλεόραση».

Βέβαια, χωρίς ένα λειτουργικό ειδησεογραφικό τμήμα, το IPBC/KAN δεν θα μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του για ένα πλήρες φάσμα προγραμμάτων ως δημόσιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, θέτοντας εν αμφιβόλω την επιλεξιμότητά του για ένταξη στην EBU και την ικανότητά του να συμμετέχει σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Ακόμα, ο Νόελ Κίραν ανέφερε στην εν λόγω επιστολή του: «Οι ανεξάρτητες ειδήσεις και οι πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των οργανισμών μέσων μαζικής ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα και συμβάλλουν καθοριστικά στον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε καλά λειτουργούσες δημοκρατίες. Έχοντας κατά νου το πρωταρχικό συμφέρον του κοινού, το οποίο χρηματοδοτεί άμεσα το IPBC/KAN, πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα διασφαλίσει επίσης την ανεξαρτησία του IPBC/KAN και θα του επιτρέψει να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του στη δημοκρατική κοινωνία».

Μάλιστα, από τη δημιουργία του, το 2017, η τηλεοπτική, ραδιοφωνική και διαδικτυακή προσφορά του IPBC/KAN περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ειδήσεων και πληροφοριών, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η ιδιότητα μέλους της EBU επιτρέπει, επίσης, στον συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό φορέα να επωφελείται από αθλητικά δικαιώματα παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ του 2022, καθώς και από ζωντανά ψυχαγωγικά προγράμματα, ιδίως από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διοργανώθηκε από το IPBC/KAN, το 2019, μετά τη νίκη του Ισραήλ κατά το προηγούμενο έτος.

We’re concerned that the independence of EBU Israeli Member, KAN, is under threat

In a letter to @IsraeliPM, our DG Noel Curran said «The new gov’t should safeguard KAN’s independence so it fulfils its mission in democratic society”

More➡️https://t.co/PJ6faL58jW#PressFreedom pic.twitter.com/Avk7ZuOgbC

— EBU (@EBU_HQ) January 3, 2023