Διαδηλωτές στην αγροτική περιφέρεια της Σάντα Κρους στη Βολιβία μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους γύρω από την επαρχία αυτήν, με κίνδυνο να διαταραχθεί η μεταφορά των εγχώριων σιτηρών και τροφίμων, καθώς σιγοβράζει η οργή με αφορμή τη σύλληψη του κυβερνήτη Λουίς Καμάτσο.

Στην περιοχή αυτή, προπύργιο της συντηρητικής αντιπολίτευσης, συνεχίζονται εδώ και έξι ημέρες οι διαμαρτυρίες χιλιάδων κατοίκων που έχουν κατέβει στους δρόμους. Τη νύχτα σημειώνονται ταραχές, με πυρπολημένα αυτοκίνητα και συγκρούσεις με πυροτεχνήματα που χρησιμοποιούνται σαν όπλα.

Εκατοντάδες γυναίκες έκαναν πορεία μέχρι την έδρα της τοπικής αστυνομίας εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον Καμάτσο και ζητώντας την αποφυλάκισή του. Στους γύρω δρόμους, ανάμεσα στα καμένα αυτοκίνητα, σιγόκαιγαν ακόμη οι φωτιές από τις νυχτερινές ταραχές.

🇧🇴 — Demonstrations erupted in Santa Cruz, Bolivia by supporters of opposition leader Fernando Camacho following his arrest. These footages are the levels of destruction and revolt after their leader was arrested. pic.twitter.com/54lVWXVjod

