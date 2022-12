Εφετείο της Κωνσταντινούπολης επικύρωσε σήμερα την καταδίκη, σε ισόβια δεσμά, του Τούρκου μαικήνα Οσμάν Καβαλά, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Οι δικαστές επέβαλαν επίσης στους επτά συγκατηγορουμένους του τις ίδιες ποινές, δηλαδή κάθειρξη 18 ετών, που τους είχαν επιβληθεί και πρωτοδίκως, τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 65χρονος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επειδή φέρεται ότι χρηματοδότησε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του λεγόμενου «κινήματος του Γκεζί» το 2013. Οι άλλοι επτά συγκατηγορούμενοί του αντιμετώπιζαν την κατηγορία της παροχής υποστήριξης στον Καβαλά.

Ο Καβαλά και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες μπορούν τώρα να προσφύγουν στο τουρκικό Ακυρωτικό Δικαστήριο.

