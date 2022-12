Ένας νέος θάνατος πολυεκατομμυριούχου, πρώην φίλου του Βλαντιμιρ Πούτιν, και πρόσφατα επικριτή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον 66χρονο βιομήχανο τροφίμων, Πάβελ Αντόφ, μέλος στο κύριο φιλοπουτινικό κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είχε χαρακτηρίσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο ως ρωσική «τρομοκρατία» που τραυματίζει Ουκρανούς πολίτες.

Ο πολυεκατομμυριούχος βρισκόταν σε ταξίδι στην Ινδία για να γιορτάσει τα 66α γενέθλιά του. Χθες την ημέρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το ινδικό δίκτυο NDTV, ο Αντόφ έχασε τη ζωή του όταν έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο κενό από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου της σουίτας του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

One of the richest deputies of Russia died in India

This was reported by the NDTV. According to them, Antov died after falling from the third floor of the hotel on December 25.

Antov was twice included in the Forbes list in 2019. His fortune was estimated at $150 million. pic.twitter.com/M8Nkv6sKCC

— NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022