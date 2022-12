Για εκατομμύρια Αμερικανούς, αυτό το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων αναστατώθηκε από την πρωτοφανή χειμωνιάτικη χιονοθύελλα, που συνοδεύεται από ακραίες θερμοκρασίες και οδήγησε σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, χάος στις μεταφορές αλλά και στον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων.

Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, ιδίως στη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί και το Μέιν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Και στις τρεις Πολιτείες καταγράφονταν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Από το βράδυ της Τετάρτης, οι κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ πλήττονται από μια θύελλα σπάνιας σφοδρότητας, με πολικό ψύχος και πυκνή χιονόπτωση, κυρίως στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

Την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί προσπαθούσαν να ταξιδέψουν για να περάσουν με τις οικογένειές τους τις ημέρες των εορτών, στις μεταφορές επικρατούσε χάος: περισσότερες από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και άλλες 1.900 σήμερα το πρωί, οι περισσότερες από τα αεροδρόμια του Ντιτρόιτ και της Μινεάπολης. Πολλοί ελπίζουν πλέον μόνο σε ένα θαύμα για να βρουν θέση, έστω και την τελευταία στιγμή, σε ένα αεροπλάνο που θα τους επιτρέψει να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ο Ζακ Κάιλερ, 35 ετών, είπε ότι αναγκαστικά θα περάσει το ρεβεγιόν με φίλους στη Νέα Υόρκη, αφού ακυρώθηκε δύο φορές η πτήση του για το Χιούστον όπου βρίσκεται η οικογένειά του. Αναμένει όμως ότι θα καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του αύριο το μεσημέρι, ανήμερα τα Χριστούγεννα. «Και για αυτό αισθάνομαι ευγνώμων», είπε.

Σε πολλές Πολιτείες οι δρόμοι είναι πλέον αδιάβατοι ή πολύ επικίνδυνοι και δεν λείπουν τα σοβαρά, έως και θανατηφόρα, δυστυχήματα. Στο Οχάιο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα που συνδέονται με την κακοκαιρία, είπε ο κυβερνήτης Μάικ Ντεγουάιν.

Συνολικά, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 13 ανθρώπων σε όλες τις ΗΠΑ.

«Στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως στην πόλη του Μπάφαλο», στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ο Μαρκ Πόλονκαρζ, ένας αξιωματούχος της κομητείας Ίρι. Δύο άνθρωποι πέθαναν από καρδιακά νοσήματα επειδή δεν κατάφεραν να φτάσουν σ’ αυτούς τα ασθενοφόρα, διευκρίνισε. Στην κομητεία αυτή έχει εκδοθεί από χθες εντολή απαγόρευσης μετακινήσεων. Όμως «υπάρχουν πιθανότατα εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που προσπάθησαν να βγουν έξω αργά χθες το βράδυ», είπε ο Πόλονκαρζ. Όπως είπε, ζητήθηκε η βοήθεια της Εθνοφρουράς για να εντοπιστούν και να διασωθούν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αποκλειστεί εν μέσω ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών.

Here in Upstate NY, we are pretty used to wonky weather & snow. But these drifts & wind are crazy 🥶. Worried about my chickens today. This wind is so intense, it’s ripped our covered outdoor runs to pieces. They are locked down in the shed coop 🐔 #BombCyclone #MerryChristmas pic.twitter.com/sTGoPsUWrj



«Μην βγείτε από το αυτοκίνητό σας!» ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. «Δέστε ένα ρούχο στην κεραία ή στο παράθυρο για να δείξετε ότι χρειάζεστε βοήθεια», συνέστησαν στους εγκλωβισμένους που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.

The huge winter storm pummelling the US has intensified into a «bomb cyclone», with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2022