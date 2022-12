Το τοπικό ντέρμπι της Μελβούρνης μεταξύ της Μέλμπουρν Σίτι και της Μέλμπουρν Βίκτορι από αναμέτρηση ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε αγώνα… μάχης.

Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο αγώνας να μην λήξει ποτέ.

Αρχής γενομένης; Στο 22′, ο τερματοφύλακας της Σίτι, Τομ Γκλόβερ, επέστρεψε καπνογόνο στην εξέδρα και έπειτα… το χάος.

Οι οπαδοί έκαναν ντου στο γήπεδο και μάλιστα του πέταξαν έναν κουβά στο πρόσωπό.

Ο διαιτήτης διέταξε την αποχώρηση των παίκτων και στην συνέχεια το «AAMI Park» μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με τους οπαδούς των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν καπνογόνα.

Ο διεθνής τερματοφύλακας που δέχτηκε την επίθεση οδηγήθηκε αιμόφυρτος στα αποδυτήρια.

I started recording at 20’ during the #MelbDerby (as a neutral) to witness what was supposed to be a historic moment of solidarity in the face of APL beauracracy. Instead, what I saw was an exhibition of shameful thuggery, violence and lunacy. Gutted! 💔 @aleaguemen #MCYvMVC pic.twitter.com/WmY10djedt

