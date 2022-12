Οι Αλβανοί του Κοσόβου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ετυμηγορία που εκδόθηκε την Παρασκευή από τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσσυφοπεδίου στη Χάγη, η οποία καταδίκασε τον πρώην διοικητή του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου (UCK) Σαλίχ Μουσταφά για εγκλήματα πολέμου, καταδικάζοντάς τον σε κάθειρξη 26 ετών.

«Σήμερα, ο πρώην διοικητής του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου Salih Mustafa, (γνωστός και ως) Cali, ο οποίος πολέμησε για την απελευθέρωση της χώρας από τη σερβική κατοχή, έλαβε βαριά και άδικη ποινή», έγραψε στο Facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Υποδομών Liburn Aliu.

