Ο αμερικανός δημοσιογράφος Γκραντ Γουόλ κατέρρευσε χθες Παρασκευή ενώ κάλυπτε τον προημιτελικό αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Ολλανδίας και Αργεντινής, όπως έγινε γνωστό αρχικά από την οικογένειά του και επιβεβαιώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.

Ο 48χρονος δημοσιογράφος, με θητεία στο CBS Sports και το Sports Illustrated, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο «Lusail Stadium» του Κατάρ.

Ύστερα από προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πέθανε στο γήπεδο ή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο Γκραντ Γουόλ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ΗΠΑ και Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση για περίπου μισή ώρα επειδή φορούσε μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022