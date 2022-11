Μετά τα residencies σε Παρίσι και Μονπελιέ και την πρώτη open studio παρουσίαση στο Διεθνές Χορογραφικό Κέντρο AGORA του Montpellier Danse, ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ομάδα του SYNTHESIS 748 DANCE CO. μας μυούν στο σύμπαν της παράστασης “Coyote, we used to be humans” επιλέγοντας και μιλώντας για την αγαπημένης τους σκηνή λίγο πριν την πρεμιέρα τους την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στο χώρο Πάρκο Πλύφα.

Σπύρος Κουβαράς: Αν και γενικά μου είναι πολύ δύσκολο να απομονώσω μια σκηνή από μια δουλειά μου, για το “COYOTE, we used to be humans”, θα μπορούσα να πω ότι η στιγμή που οι τέσσερις ερμηνευτές βρίσκονται για πρώτη φορά όρθιοι και συντονίζονται προοδευτικά, σε μια κοινή, κινητική, δόνηση είναι μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας. Είναι η πρώτη μικροκοινότητα, ενός νέου είδους, που αναδύεται σταδιακά, προτάσσοντας την έννοια της συμβίωσης ως σημείο αναφοράς μελλοντικών κόσμων.

Αναστασία Βαλσαμάκη: Ξεχωρίζω τη στιγμή της 'αγέλης' όπως την αποκαλούμε η οποία τοποθετείται στην αρχή του έργου. Πρόκειται για την αίσθηση της κατοίκησης σε μια νέα γη, σε ένα νέο σώμα, όπου ανακαλύπτουμε το πώς να κινούμαστε και να υπάρχουμε μέσα από ζωικές μνήμες.

Alexandra Rogovska: Δυσκολεύμαι να επιλέξω μία μόνο αγαπημένη σκηνή του έργου καθότι το βιώνω συνολικά σαν ένα κινητικό ταξίδι. Ίσως θα μπορούσα να ξεχωρίσω την είσοδό μου στον χώρο και την “προσγείωσή” μου σε ένα άχρονο σύμπαν. Η στιγμή αυτή είναι δυνατή για μένα γιατί είναι γεμάτη προσμονή για την επερχόμενη περιπλάνηση με τους συγχορευτές μου και το μοίρασμά μας με το κοινό.

Μάνος Κότσαρης: Θα μπορούσα να απαντήσω ουσιωδώς στην παραπάνω ερώτηση αν είχαμε ήδη κάνει την πρεμιέρα μας, για την οποία ανυπομονώ, δεδομένου πως η αλληλεπίδραση του έργου με το κοινό είναι αυτή που θα ολοκληρώσει την εμπειρία μου ως ερμηνευτής της παράστασης. Επιπλέον, οι εικόνες και οι στιγμές του “COYOTE, we used to be humans” είναι πολύ ανοιχτές και σε αυτή τη φάση, ενσωματώνω την κατεύθυνση και τον κορσέ της χορογραφίας και όπου βρίσκω χώρο, ακολουθώ παράλληλα τις δικές μου αφηγήσεις.

INFO

Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Αθήνα

Μετρό: Κεραμεικός

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972501858

Τιμή εισιτηρίου: 12 €, γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/dance/coyote-we-used-to-be-humans/