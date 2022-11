Στο σκοτάδι η ουκρανική πρωτεύουσα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ρωσική πυραυλική επίθεση σε κτίριο στο Κίεβο, λίγες μόλις ημέρες μετά την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα. Την ίδια στιγμή, η μισή πρωτεύουσα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι ένας νεκρός άνθρωπος ανασύρθηκε από ένα κτίριο κατοικιών που χτυπήθηκε στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκ.

Χωρίς ρεύμα η πρωτεύουσα

Η ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία είναι «κρίσιμη» μετά το κύμα πυραυλικών επιθέσεων, που προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου.

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, Ukrenergo, γνωστοποίησε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στα βόρεια και κεντρικά τμήματα και ότι είχαν αρχίσει έκτακτες διακοπές ρεύματος για «όλες τις κατηγορίες καταναλωτών».

Ανακοίνωσε, επίσης, ειδικές διακοπές έκτακτης ανάγκης στο Κίεβο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξισορρόπηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι αρκετοί πύραυλοι έχουν καταρριφθεί. «Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, επλήγησαν δύο κτίρια κατοικιών στην συνοικία Πετσέρσκ. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μερικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο. Γιατροί και διασώστες βρίσκονται στο σημείο» τόνισε.

Lista de áreas desenergizadas (parcial o casi completamente) como resultado de los ataques con misiles de hoy en las áreas controladas por Kyiv: – Kyiv. – Zhitomir. – Ternópil. – Leópolis. – Odesa. – Járkov. – Zaporozhye. -Rovno. – Volyn. – Dnepropetrovsk. pic.twitter.com/W9LjXIf9W8 — Max CN☭ (@maxilecn) November 15, 2022

Στα καταφύγια οι κάτοικοι

Ο δημοσιογράφος Illia Ponomarenko της εφημερίδας Kyiv Independent δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από ένα σταθμό του μετρό του Κιέβου, καθώς οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα.

Air raid alert time.

The vibes of 1940s London in Kyiv subway. pic.twitter.com/c2mvPgO7J9 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 15, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα από το πρωί της Τρίτης 15 Νοεμβρίου, μίλησε στο CNN μέσα από καταφύγιο για τις πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο.

«Η πυραυλική επίθεση δείχνει και πάλι την προθυμία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταφύγει σε εγκληματικές μεθόδους. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία απάντηση σε αυτό: να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, να συνεχίσουμε να παραδίδουμε όπλα, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη δικαιοσύνη, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός ΥΠΕΞ.

Russian terrorists hit a residential building in Kyiv. Video by the Office of the President pic.twitter.com/YRYsVTjyOc — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 15, 2022

Kyiv now . Russia Is a terrorist state. I have no words. Two of my friends haven’t picked up phones. I pray pic.twitter.com/4t9ZeFpO5E — Татьяна Кагитина (@tatyanaodesssa) November 15, 2022

The moment of shooting down an enemy missile in the Kyiv region… pic.twitter.com/wO3S7riNH0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2022