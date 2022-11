Τα συλλυπητήριά της για τα θύματα της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην πλατεία Ταξίμ, εξέφρασε η Euroleague.

Οι διοικούντες την κορυφαία λίγκα εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία αναφέρει:

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τα θύματα και επίσης τη συμπόνοια μας σε όλους όσους έχουν επηρεαστεί από την έκρηξη που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη».

We would like to offer our heartfelt condolences to the victims as well as our sympathies to everyone that has been affected by the explosion that has occured earlier today in Istanbul.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2022