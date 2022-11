Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών άφησε ο μουσικός Κιθ Λεβίν, που τα τελευταία δύο χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο του ήπατος.

Ο στενός του φίλος, Άνταμ Χάμοντ, τον χαρακτήρισε έναν από τους «πιο επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε: «Με μεγάλη μου λύπη αναφέρω ότι ο στενός μου φίλος και θρυλικός κιθαρίστας των Public Image Limited (PiL), Κιθ Λεβίν, πέθανε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κιθ ήταν ένας από τους πιο καινοτόμους, τολμηρούς και με επιρροή κιθαρίστες όλων των εποχών…

Η δουλειά του στην κιθάρα στα εννέα λεπτά του «Theme», του πρώτου κομματιού του πρώτου άλμπουμ των PiL, καθόρισε ποια θα έπρεπε να είναι η εναλλακτική μουσική.

O Κιθ εκτός από το ότι βοήθησε να γίνουν οι PiL το σημαντικότερο συγκρότημα της εποχής, ίδρυσε επίσης τους «Clash» και είχε σημαντική επιρροή στον πρώιμο ήχο τους. Πολλά από αυτά που ακούμε σήμερα οφείλονται στη δουλειά του.

Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με τη σύντροφό του, την αδερφή του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του. Ο κόσμος θα είναι πιο σκοτεινός χωρίς αυτόν».

