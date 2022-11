Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη Ρωσία, σε πυρκαγιά που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε νυκτερινό κέντρο στην πόλη Κοστρόμα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Κοστρόμα είναι μια πόλη περίπου 270.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Αρχικά ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σεργκέι Σιτνίκοφ είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας Telegram πως οι νεκροί ήταν 13 ενώ 5 άνθρωποι είχαν τραυματισθεί, αλλά δεν χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

«Ανακαλύφθηκαν άλλα δύο πτώματα. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον 15», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο Polygon, ένα χώρο ψυχαγωγίας που χρησιμοποιείται ως καφέ, νάιτ κλαμπ και μπαρ.

