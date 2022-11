Η κρεμαστή πεζογέφυρα που κατέρρευσε στην Ινδία κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας και μόλις είχε παραδοθεί ξανά στο κοινό μετά από πολύμηνες εργασίες συντήρησης.

Οι αρχές εκτιμούν πως κάπου 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή όταν τα καλώδια που την κράταγαν υποχώρησαν, καθώς έπεφτε η νύχτα. Τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

At least 141 people died when a pedestrian suspension bridge collapsed in India’s western state of Gujarat. pic.twitter.com/4W8AUoM2Pa

— The Daily India (@TheDailyIndia2) October 31, 2022