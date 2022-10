Από την πρωθυπουργία της Ιταλίας αποχωρεί – και τυπικά – ο Μάριο Ντράγκι. Οι ηγέτες της ΕΕ με μηνύματά τους στα social media τον αποχαιρετούν και του αναγνωρίζουν ότι έκανε πάντα «ό, τι χρειαστεί», όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε όταν ο ίδιος ήταν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να στηρίξει το ευρώ.

«Ευχαριστούμε Μάριο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον. Ό, τι χρειαστεί», έγραψε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Εις το επανιδείν», συμπλήρωσε.

