Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα (06:00 BST).

Συνεργείο του BBC που βρισκόταν στην οροφή ξενοδοχείου είδε ένα από τα πυραυλικά χτυπήματα. Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το BBC είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο χτυπήθηκε εδώ και πολλούς μήνες και οι εκρήξεις φαίνεται επίσης να είναι πολύ πιο κεντρικές από τα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για νυχτερινές επιθέσεις και στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια.

#BREAKING Mushroom cloud in centre of #Kiev 4 Explosions reported in centre of Kiev #Kyiv #CrimeanBridge pic.twitter.com/N54jHFUBcr

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε μαύρο καπνό να βγαίνει από κτίρια.

Big Breaking

Russian Missile Strikes Reported In Central #Kiev. Clouds Of Black Smoke Can Be Seen Rising From Buildings#Zelensky Office may have been hit (unconfirmed)#Russia Fired 10 Missiles At #Mykolaiv

12 missiles at #Zaporizhzhia

5 missiles at #Kiev centre pic.twitter.com/HYcMSmdXmw

— UkraineNews (@Ukraine66251776) October 10, 2022