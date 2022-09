Αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ μετράει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Ένα Μουντιάλ, εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς και μόνο η διεξαγωγή του στα μέσα του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου το κάνει από μόνο του ξεχωριστό.

Η τεχνολογία ωστόσο αναμένεται να του δώσει ακόμη μια διαφορετικότητα. Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα του Κατάρ, θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά στατιστικά και data τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά εκείνους.

Όπως ενημέρωσε η FIFA, οι ποδοσφαιριστές των 32 ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν τα δεδομένα της απόδοσής τους μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή, την οποία ουσιαστικα «έφτιαξαν» οι ίδιοι οι παίκτες με την πίεση που άσκησαν μαζί με την FIFPRO (διεθνής ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών).

Η συγκεκριμένη εφαμοργή θα μετράει όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα απόδοσης του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, δίνοντας μάλιστα στους παίκτες τη δυνατότητα να αναρτήσουν ό,τι επιθυμούν εκείνοι, μαζί και με φωτογραφίες.

FIFA World Cup 2022™ players to access data insights through app. The Player App was developed, based on input from professional players, in collaboration with @FIFPRO. It will be used for the first time at a @FIFAWorldCup.

👉https://t.co/GGISDAH2z6 pic.twitter.com/gkp9jcY90I

— FIFA Media (@fifamedia) September 23, 2022