Η Capital Link διοργανώνει το «12th Annual Capital Link Sustainability Forum» με τίτλο «Can Sustainability Prevail Over Geopolitics – Μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με φυσική παρουσία στο Grand Hyatt Athens Hotel.

Με όραμα την επίτευξη βιώσιμης ευημερίας, σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία τόσο σε γεωπολιτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, το Συνέδριο δίνει το βήμα στους σημερινούς ηγέτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και επικεντρώνεται στις προσπάθειες που καταβάλλουν κατά την εφαρμογή των στρατηγικών βιωσιμότητας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων : Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Επενδύσεις, Τεχνολογία, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Κατασκευές, Real Estate, Περιβάλλον, Ενέργεια, Υποδομές, σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τo συνέδριο τιμούν με την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους: Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα & Εκπρόσωποι της Ομογένειας, Ανώτατα Στελέχη Εταιρειών και Οργανισμών.

Παράλληλα διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Ομογένειας παρουσιάζουν την συμβολή των Ελλήνων του εξωτερικού στην επιχειρηματική και οικονομική άνθηση της χώρας, κυρίως υπό τη προοπτική της εκτόνωσης των γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθεί το «2022 Capital Link Sustainability Leadership Award» στον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο – PRODEA Investments. Το βραβείο θα απονείμει ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης – Περιφέρεια Αττικής.

Στη τρέχουσα συγκυρία, μετά την πανδημία και εν μέσω του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία, τη ραγδαία κλιματική αλλαγή και τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ταχύτερη εφαρμογή της κλιματικής ουδετερότητας με την υιοθέτηση ταυτόχρονα μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η ενεργειακή κρίση καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) στις στρατηγικές των επενδυτών ισοδυναμεί με επιχειρηματική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην πορεία ανάπτυξης τους. Για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια αυτή απαιτούνται συνεργατικές ενέργειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ατζέντα Συνεδρίου

http://csringreece.gr/forum/2022/agenda.php

Η Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Για Μια Βιώσιμη Ανάκαμψη

Η Ελλάδα Μπροστά στις Προκλήσεις της Ενεργειακής Κρίσης

Kαινοτόμες Επενδυτικές Επιλογές & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οικονομία & Επενδύσεις: Η συμβολή των Ελλήνων & Ξένων Επενδυτών

Ενεργειακή Αυτονομία & Ασφάλεια

Υγεία: Ψηφιακές Τεχνολογίες & Μετασχηματισμός – Προκλήσεις στο σύγχρονο Γεωπολιτικό Περιβάλλον

Επιχειρηματικότητα, Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Η Συμβολή της Ομογένειας

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος – Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (ΕτΠ) & Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή • κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας • κ. Φώτης Κουρμούσης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) • κ. Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού – Ελληνική Δημοκρατία • κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας – Ελληνική Δημοκρατία • κ. Ιωάννης Σμυρλής – Γεν. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας – Ελληνική Δημοκρατία – Πρόεδρος ΔΣ – Enterprise Greece • Ομότ. Καθ. κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία • κα. Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής, Πρόεδρος – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ; Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

H.E. George J. Tsunis, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic • H.E. Leonidas P. Raptakis, Senator – Rhode Island State Senate, District 33 ; President, World Hellenic Interparliamentary Association (WHIA) • κ. Bill Papastergiadis, Melbourne Managing Partner – Moray & Agnew Lawyers; President – Greek Community of Melbourne & Victoria, Australia

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

• κ. Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής – ΑΔΜΗΕ • κ. Ευάγγελος Καλαμάκης – Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής – Alpha Bank • κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος- AVIS Greece • κ. Στέφανος Διανέλλος, Αντιπρόεδρος & Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων – British American Tobacco Hellas • κα. Νίκη Καλογηράτου, Chief Communication Officer – Capital Ship Management Corp. • κ. Γεώργιος Γαζέπης, Πρόεδρος Δ.Σ – Cognity Α.Ε. • κ. Κωστής Ρόκας, Διευθύνων Σύμβουλος – CVC • κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO – DELOITTE Greece • κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Sustainability Director – ΔΕΗ • κα. Αργυρώ Μπανίλα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ειδικών Πιστοδοτήσεων – Εθνική Τράπεζα • κ. Δημήτρης Χατζηιακώβου, Principal Banker – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) • κ. Τάκης Σολωμός, Partner – Elikonos Capital • κα. Ελένη Μπαθιανάκη, Partner – EOS Capital Partners • κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΥΔΑΠ • κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος – EY Greece • ICAP CRIF • κ. Θανάσης Κεφάλας, Chairman – IMERYS Greece • κ. Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής – Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) • Δρ. Γεώργιος Βελιώτης – Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας – Interamerican; Πρόεδρος – Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας; Πρόεδρος – EURAPCO Health Group • κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, Chief Financial Officer – LAMDA Development • κ. Πέτρος Μαχάς, Founding Partner, Chairman – Machas & Partners Law firm • κ. Γιώργος Δ. Τσόπελας, Chairman and Managing Partner – McKinsey & Company, Greece & Cyprus • κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής, Όμιλος Motor Oil • κα. Δέσποινα Νικολαΐδου, Υπεύθυνη Τμήματος Πρόσβασης Ασθενών & Εταιρικών Υποθέσεων – Novartis Hellas • κ. Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος • κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Πρόεδρος – OPTIMA bank • Όμιλος OTE • κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος – PRODEA Investments • κα. Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών – PRODEA Investments • κ. Αιμίλιος Μελής, Partner, Strategy Consulting Leader – PwC Greece • Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αν. Γενικός Διευθυντής – ΣΕΒ • κ. Ευάγγελος Λάκατζης, Εταίρος – Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία • ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ • κ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Μαντόπουλος, Partner – Uni.fund • κα. Virginia Murray, Partner, Project & Structured Finance group – Watson Farley & Williams

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το «Capital Link Sustainability Leadership Award» δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες/εταιρείες/οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

«2022 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD»

Το «2022 Capital Link Sustainability Leadership Award» θα απονεμηθεί στην PRODEA Investments, για τη δέσμευσή της για Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ευαισθησία της σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόκειται για μια εταιρική αντίληψη που αντικατοπτρίζεται σε όλες τις δραστηριότητές της, χάρη στην υλοποίηση του σημαντικού επενδυτικού της προγράμματος σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτήρια κορυφαίων προδιαγραφών.

H συμβολή στη βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στα αειφόρα κτήριά της, αλλά διέπει όλο το εύρος της ανάπτυξής της, τόσο επιχειρηματικά όσο και στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, έτσι ώστε – εδώ και χρόνια – να βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις επενδυτικές εταιρείες.

Το βραβείο θα παραλάβει ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος – PRODEA Investments

Το βραβείο θα απονείμει ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης – Περιφέρεια Αττικής

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα & κκ: Marianna Politopoulou, Chairman & CEO – NN Hellas, & Mr. Jeremy Downward, Member of the BOD – THI; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., John Calamos, Founder, Chairman & Global CIO – Calamos Investments, John Catsimatidis, Chairman & CEO – Red Apple Group, Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board – “The Concordia Summit”, Nikos Mouyiaris, Founder & CEO – Mana Products Inc, Dean Metropoulos, Chairman – Metropoulos & Company, Gregorios Stergioulis, CEO – Hellenic Petroleum S.A., Michael Tsamaz, Chairman & CEO – OTE Group, Christos Harpantidis, Chairman & Managing Director – Papastratos, Theodore Kyriakou, Chairman – Antenna Group.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σ’ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους των Φορέων να καλλιεργήσουν επαφή και γνωριμία τόσο με τους ομιλητές, όσο και με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο επιτυγχάνοντας νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

