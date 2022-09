Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η απειλή του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν δια του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου πως «παίρνουν σοβαρά» τα λεγόμενα του Ρώσου προέδρου, περνώντας στην αντεπίθεση, ότι «οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», εάν το κάνει πράξη.

«Πρόκειται για μία ανεύθυνη ρητορική εκ μέρους μίας πυρηνικής δύναμης, όμως δεν είναι ανακόλουθη με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται εδώ και επτά μήνες και το παίρνουμε αυτό στα σοβαρά», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC.

Επίσης, η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο εσωτερικό της Ρωσίας, πυροδοτώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις και βγάζοντας χιλιάδες Ρώσους πολίτες στο δρόμο.

Τουλάχιστον 1.026 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Ρωσία ενάντια στη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε εχθές το πρωί ο πρόεδρος Πούτιν, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Όπως αναφέρει η OVD-Info, που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 38 πόλεις της Ρωσίας. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα ύστερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ

— DW News (@dwnews) September 21, 2022