Δρόμοι άνοιξαν, κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από τον σεισμό στην Ταϊβάν. Οι περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 20 άνθρωποι.

Σκηνές τρόμου βίωσαν στην Ταϊβάν κάποιοι αθλητές, όταν κατέρρευσε η οροφή σε γήπεδο βόλεϊ την ώρα του ισχυρότατου σεισμού των 6,9 Ρίχτερ. Στο βίντεο, διακρίνονται οι αθλητές να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που πέφτει η οροφή.

🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.

Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022