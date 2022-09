Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προέβη η Αγκυρα, με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, να παίρνει αυτή τη φορά τη σκυτάλη με φόντο την υπόθεση των S-300 στην Κρήτη.

Όπως δήλωσε ο τούρκος αξιωματούχος, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δει τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας που δεν συνάδουν με τη φιλία ή το συμμαχικό πνεύμα.

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές Δίκαιο.

Σύμφωνα, δε, με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επεσήμανε πως «θα συνεχίσουμε να απαντάμε στην αυθάδεια της Ελλάδας».

#BREAKING Türkiye will continue to retaliate against Greece's 'impertinence,' country's defense chief vows at military ceremony pic.twitter.com/ToMXDo8sCu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 2, 2022