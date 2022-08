Δεν έχουν τέλος οι αλληλοκατηγορίες Ρωσίας και Ουκρανίας για ό, τι συμβαίνει στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Μόσχα και Κίεβο καταγγέλλουν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις της αντίπαλης πλευράς που βάζουν σε κίνδυνο τον πυρηνικό σταθμό, ενώ είμαστε εν αναμονή της επίσκεψης ειδικών από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πυρηνικό εργοστάσιο.

Την ανησυχία αυξάνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies, οι οποίες δείχνουν δύο μεγάλες τρύπες στην οροφή του πυρηνικού σταθμού.

Οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ κατηγόρησαν σήμερα τα ουκρανικά στρατεύματα ότι βομβάρδισαν εκ νέου την περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Οι αρχές της πόλης επεσήμαναν ότι δύο οβίδες εξερράγησαν κοντά σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού όπου αποθηκεύονται αναλωμένα καύσιμα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον «Τhe Kyiv Indipendent», o κυβερνήτης της Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με πυραύλους στην περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο, χωρίς όμως να κάνει λόγο για νέες απώλειες ζωών και ζημιές στην κατασκευή του κτιρίου.

⚡️ Russia launches missile strike on Zaporizhzhia.

According to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh, Russian forces launched a missile strike on Zaporizhzhia overnight on Aug. 30. There are currently no reported casualties or significant damages to infrastructure.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 30, 2022