Ένα ρωσικό χτύπημα σε ουκρανικό σιδηροδρομικό σταθμό σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 50, όπως δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η χώρα του συμπλήρωσε έξι μήνες πολέμου με τη Μόσχα.

«Μόλις έλαβα πληροφορίες για ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην (κεντρική) περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ… Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν» δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το χτύπημα ήταν «ακριβώς πάνω στα βαγόνια του σταθμού Τσάπλινο. Τέσσερα επιβατικά βαγόνια έχουν πάρει φωτιά». «Οι διασώστες εργάζονται επί τόπου, αλλά ο αριθμός των νεκρών μπορεί δυστυχώς να αυξηθεί. Αυτή είναι η καθημερινή μας ζωή» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η επίθεση έρχεται καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας, ενώ σήμερα ο πόλεμος εισέρχεται στον έβδομο μήνα και οι φόβοι για ρωσικά χτυπήματα είχαν αυξηθεί μετά και τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάντερ Ντούγκιν.

